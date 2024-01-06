القيادة المركزية الامريكية تعلن إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الامريكية، يوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه سفن تجارية في البحر الأحمر.

وذكر بيان للقيادة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "في 6 يناير/كانون الثاني، في حوالي الساعة 9:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، تم اسقاط طائرة بدون طيار ضمن مبدأ الدفاع عن النفس, انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومة من إيران، من قبل سفينة يو إس إس لابون (DDG 59) في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر وعلى مقربة من العديد من السفن التجارية".

وأضاف، "لم يتم الإبلاغ عن وقوع اية إصابات أو أضرار".