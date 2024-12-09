القيادة العامة السورية تتوعد بعقوبات صارمة لعمليات "الثأر" والتدخل بملابس النساء

شفق نيوز/ أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية، يوم الاثنين، عدداً من القرارات الجديدة تحذر فيها من اتخاذ عقوبات صارمة بحق كل من يقوم بعملية "ثأر" أو يتدخل بنوعية ملابس النساء، كما حددت أرغفة الخبز لكل مواطن في اليوم.

وقال القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة. ونؤكد على ضرورة التكاتف والابتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سوريا الجديدة".

وشددت "لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر. وممنوع تماما استخدام عبارة: دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية".

وحددت القيادة كمية الخبز المسموح بشرائها بـ"أربع ربطات فقط لكل شخص في اليوم. وهذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل للجميع".

وفرضت القيادة حظراً كاملاً للتجوال يشمل "دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحاً. وسيعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر".

وأكدت على أنه "يمنع منعاً باتاً التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم. ونؤكد أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر".

ولفتت إلى أنه "يمنع منعاً باتاً التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، والإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي، ويُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وفرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار. ونؤكد على أهمية حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع".