القوات الأوكرانية تتوغل داخل الأراضي الروسية

شفق نيوز/ أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، سيطرة قواتها على 74 منطقة سكنية في كورسك بجنوب روسيا، مشيرة الى أن القوات توغلت عبر الحدود لمسافة تتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي في إفادة للرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الجيش سيطر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على 40 كيلومترا مربعا من الأراضي الجديدة.

وبدأ الجيش الأوكراني التوغل في الأراضي الروسية منذ السادس من أغسطس/ آب في المنطقة الحدودية حيث سيطرت قواته على 28 قرية بحسب ما أعلن عنه حاكم منطقة كورسك الروسية بالوكالة أليكسي سميرنوف الاثنين.

بالمقابل، أعلنت السلطات الروسية عن إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية واعتراض صاروخ "نيبتون" فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول.

وذكر حاكم مقاطعة بريانسك في منشور على "تلغرام"، أن "وسائل الدفاع الجوي لوزارة الدفاع الروسية اكتشفت ودمرت 4 طائرات مسيرة"، مؤكدا عدم وجود أي إصابات أو دمار.

بدوره، أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف أن "عسكريينا يتصدون لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وكتب على "تلغرام" أن "المعلومات الأولية تشير إلى إسقاط صاروخ واحد مضاد للسفن من نوع "نيبتون" فوق المياه على بعد ملموس عن الشاطئ".

وحذر من أن خطر استخدام القوات الأوكرانية للطائرات المسيرة لا يزال قائما.