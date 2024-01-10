القوات الأميركية والبريطانية تتصدى لأكبر هجوم حوثي في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، يوم الأربعاء، أن القوات الأميركية والبريطانية تصدت لأكبر هجوم شنّه الحوثيون لغاية الآن على مسارات شحن دولية في البحر الأحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، أن قواتها أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً بالستياً، أطلقها الحوثيون مساء أمس الثلاثاء، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وأضافت أن "الحوثيين المدعومين من إيران شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ بالستي مضادّ للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأوضحت أنّ التصدّي لهذا الهجوم الحوثي الجديد تولّته مقاتلات F18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور وثلاث مدمرات أميركية ومدمرة واحدة بريطانية.

ومنذ أسابيع، يشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية.

ويشنّ الحوثيون هذه الهجمات بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

ويقول الحوثيون إنّهم يشنون هذه الهجمات للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة.

لكن هذه الهجمات عرّضت للخطر الممرّ المائي الذي ينقل من خلاله ما يصل الى 12% من التجارة العالمية.

ودفع هذاالوضع بالولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.