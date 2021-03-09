القوات الأميركية تسير دوريات عسكرية في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ باشرت القوات الأميركية في شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، بتسيير دوريات عسكرية من قاعدتها في مدينة رميلان إلى قرية عين ديوار في ريف ديرك الشمالي، أقصى شمال شرقي سوريا، بالقرب من الحدود التركية.

وقال بنكين حاج أحمد، أحد أهالي قرية عين ديوار، لوكالة شفق نيوز، إن الدورية مؤلفة من اربع مدرعات مع غطاء جوي من مروحيتين، واستمرت لنحو ساعتين قبل ان تعود الدورية إلى قاعدتها.

وأضاف أن "الجنود الأميركان ترجلوا من مدرعاتهم والتقوا بسكان القرية وتحدثوا معهم"، مضيفا "سألنا الضابط الاميركي المسؤول في الدورية عن وضعنا المعيشي والاقتصادي، ومخاوفنا من تركيا، وسأل أيضاً عن وضع الدوريات الروسية التي تتجول في القرية".

وتابع حاج أحمد "في ختام حديثنا سألني الاميركي أيهم تحبونه وتفضلونه، الروس أم نحن الأميركان، فأجبته بأننا نريدكم انتم الاميركان، ولا نرغب بأن تتركونا كما فعلتم في السابق وقامت تركيا بقصفنا وقتها، والشيء الوحيد الذي نريده منكم هو توفير الأمن والأمان لنا، ومنع تركيا من تهديدنا مرة أخرى".

وسيّرت القوات الأميركية دوريتها أمس الاثنين، في قرى ديرك الجنوبية وتجولت في قرية روباريا، كما توقفت في مطار روباريا الزراعي الذي تستخدمه قوات التحالف مهبطاً للطائرات.