القوات الأمريكية في سوريا: تعرضنا لهجمات جوية ونحتفظ بحق الرد

شفق نيوز/ أعلنت القوات الأمريكية في سوريا، اليوم الجمعة، عن هجمات جوية طالت بالقرب من مواقعها خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما كشفت عن حقها بالرد على مصادر الهجمات.

وقالت قوة المهام المشتركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تنفيذ عدة ضربات جوية غير منسقة على مقربة من القوات الأمريكية في سوريا".

وأضافت اننا نعارض الاعمال التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليمي وتعريض سلامة قواتنا والقوات الشريكة والسكان المدنيين للخطر وتشتيت الانتباه عن التزامنا المشترك لهزيمة دائمة لتنظيم داعش

وتابعت نحن نحتفظ بحقنا الأصيل الثابت في الدفاع عن النفس في أي وقت عندما نواجه تهديدات تضع قواتنا في طريق الأذى.