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القوات الأمريكية تستعد لشن هجمات ضد داعش في كابل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-27T08:23:10+0000
القوات الأمريكية تستعد لشن هجمات ضد داعش في كابل

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة أن القوات الأميركية تستعد لشن هجمات ضد تنظيم داعش في العاصمة الأفغانية كابل

وذكرت الصحيفة أن هجمات داعش ربما تشمل استخدام سيارات مفخخة وإطلاق صواريخ على مطار كابل.

بدوره قال مسؤول من حركة طالبان إن 95 جثة لأفغانيين نقلت من موقع الانفجارين في كابل.

وقالت "وكالة أنباء أعماق"، التابعة لتنظيم داعش في حسابه على قناة تيليغرام، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول، يوم الخميس.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أمريكيين بمقتل 12 جندياً أمريكياً على الأقل، في انفجارين وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت مصادر طبية أفغانية بأن الهجوم خلف 13 قتيلا و60 جريحا.

وواشنطن بصدد الخطوات الأخيرة لإنهاء وجودها العسكري الذي استمر 20 عاما في أفغانستان.

وتسابق الولايات المتحدة الزمن لإتمام عمليات الإجلاء الجوية للأمريكيين وبعض الأفغان من كابول قبل موعد نهائي لانسحابها العسكري الكامل بحلول 31 أغسطس آب.

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