القوات الأمريكية تستعد لبناء قاعدة عسكرية جديدة في "كوباني" بسوريا

شفق نيوز/ استقدمت القوات الأمريكية، يوم الخميس، رتلاً جديداً إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، يضم نحو 50 شاحنة محملة بكتل إسمنتية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "الرتل شُوهد على طريق الحسكة– الرقة، متجهاً نحو منطقة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، برفقة سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية".

ونقل المرصد عن مصادر قولها، إن "الرتل يأتي في إطار تحصين القواعد الأمريكية و لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة".

و استقدمت قوات التحالف الدولي أمس الأربعاء، رتلاً من التعزيزات اللوجستية تضمن غرف مسبقة الصنع وكاميرات مراقبة وآلات لحفر الخنادق وكتل اسمنتية وصهاريج وقود إلى عين العرب (كوباني).

وبحسب مصادر المرصد السوري، فسيبدأ العمل اعتبارا من الغد وبعدها سيتم إرسال تعزيزات عسكرية من جنود وأسلحة ومدرعات ورادار ومضاد للطيران وغيرها من الأسلحة".