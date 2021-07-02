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القوات الأمريكية تخلي قاعدة في كابل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-02T06:13:17+0000
القوات الأمريكية تخلي قاعدة في كابل

أفاد مسؤول أمريكي في مجال الدفاع، الجمعة، بأن القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الناتو، أخلت القاعدة الجوية الرئيسية في أفغانستان.

وغادرت كل القوات قاعدة "باغرام" الجوية، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكا.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "كل قوات التحالف غادرت باغرام"، من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال كابل.

كما لم يوضح المسؤول الأمريكي متى سيتم تسليم القاعدة رسميا إلى القوات الأفغانية.

وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق هذا الأسبوع التزام واشنطن بالموعد المحدد لانسحاب قواتها من أفغانستان موضحا أنه لا تغيير في الإطار الزمني لذلك.

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