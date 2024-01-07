القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة جنين

شفق نيوز/ اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين، حسبما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة في خبر بثته عن مصادر محلية، قولها بأن عددا من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من شارع جنين- نابلس، وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، كما أطلقت القوات الاسرائيلية القنابل الدخانية في حي الجابريات.

وأضافت أن الجيش الاسرائيلي نشر القناصة على اسطح المنازل والعمارات المشرفة على المخيم.

وتابعت المصادر بالقول، إن طائرات استطلاع والطائرات المسيرة حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام القوات الاسرائيلية، وقامت جرافة بتدمير عدد من الشوارع في منطقة الجابريات.