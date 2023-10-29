القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء في القدس ونابلس

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت والتي اقتحمت مخيم شعفاط شمال مدينة القدس.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بإطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص والقنابل الغازية والقنابل الصوتية الحارقه تجاه المواطنين، خلال مواجهات اندلعت على أطراف المخيم.

كما اقتحم الجيش بلده العيسوية شمال المدينة، وحي وادي حلوة في بلده سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفي بلدة ريما شمال غرب رام الله، قتل شاب وأصيب 10 آخرون، فجر الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت البلدة، في الوقت الذي داهم فيه الجيش الإسرائيلي بلدة سيلة الحارثية غربي جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة يعبد وقامت بهدم دوار الشهيد أبو جندل مدخل البلدة ، ما أدى الى إندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت .

في الأثناء، أصيب 3 شبان بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

وقالت مصادر أمنية إن الشبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافتان، مخيم عسكر من عدة محاور، وأغلقت المنطقة بشكل كامل.

وفي الخليل، أصيب طفل وشاب بالرصاص الحي، مساء السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية في مخيم العروب شمال الخليل.

وأضافت أن قوات عسكرية إسرائيلية اقتحمت أيضا بلدة عرابة جنوبا، وقرية الجلمة شمال المحافظة في خطوة إستفزازية، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.