القوات الإسرائيلية تقتحم باحات الأقصى مجدداً وتعتدي على المعتكفين في المسجد القبلي

شفق نيوز/ اقتحمت القوات الإسرائيلية، باحات المسجد الأقصى مجدداً اليوم الأربعاء، بعد ليلة من التوتر بين تل أبيب وغزة.

واعتدت القوات الإسرائيلية عقب اقتحام باحات المسجد الأقصى على المعتكفين في المسجد القبلي.

وأطلقت الشرطة الاسرائيلية طائرة مسيّرة فوق المسجد الأقصى لرصد ومتابعة مجريات الأوضاع في باحاته.

وانطلق آلاف الفلسطينيين في مسيرة داخل باحات الأقصى تنديدا باقتحام الاحتلال لباحاته مجددا.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أُطلق صاروخان، من قطاع غزّة باتّجاه إسرائيل، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي وشهود عيان، في قصف يأتي غداة مواجهات عنيفة شهدها الحرم القدسي.

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، المسجد الأقصى بالقدس وهاجمت المصلين فيه، مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن "سبع فلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن الشرطة الإسرائيلية أوقفت أكثر من 400 مصل خلال اقتحام الأقصى.