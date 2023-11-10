القوات الجوية الأمريكية تبدأ اختبارات الطيران لأحدث القاذفات الإستراتيجية (فيديو)

شفق نيوز/ بدأت القوات الجوية الأمريكية اختبارات الطيران لأحدث القاذفات الإستراتيجية "B-21 raider".

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك، يوم الجمعة، أن "الطائرة B-21 Raider تخضع الآن لاختبار الطيران للتأكد من ثبات القاذفة ومداها وقوتها، في ردع العدوان والهجمات الاستراتيجية ضد الولايات المتحدة وكذلك حلفائنا وشركائنا".

وتم عرض القاذفة، التي تطورها شركة "نورثروب غرومان" باستخدام تقنية التخفي لأول مرة منذ أقل من عام.