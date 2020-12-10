القوات التركية تنسحب من نقاط عسكرية جديدة في سوريا

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من ريف حلب الغربي، بأنّ القوات التركية بدأت اليوم الخميس بالانسحاب من ثلاث نقاط عسكرية جديدة محاصرة ضمن سيطرة قوات النظام السوري.

وهذه النقاط هي قاعدة خان طومان بريف حلب الجنوبي وقاعدة الراشدين بريف حلب الغربي وقاعدة الصرمان بريف إدلب الشرقي.

وذكرت المصادر ذاتها لمراسل وكالة شفق نيوز، أنّ أكثر من 20 حافلة تركية فارغة دخلت صباح اليوم منطقة الراشدين غربي حلب بحماية القوات الروسية لنقل معداتها العسكرية وجنودا باتجاه جبل الزاويا - والذي يشرف على الطريق M4 الاستراتيجي الذي يربط بين حلب والعاصمة دمشق لتعيد انتشارها من جديد هناك .

و تعتبر قاعدة الراشدين هي رابع قاعدة عسكرية تركية تنسحب من ريف حلب ، بعد سحب تركيا لقواعدها قبتان الجبل وعندان والشيخ عقيل شمال حلب خلال الشهرين الماضيين وبهذا تبقى لتركيا قاعدتي وهما الزربة والعيس جنوبي حلب وقد حصورتا أيضاً من قبل قوات النظام السوري .

وتأتي هذه الانسحابات المتكررة لقواعد التركية من أرياف حلب وإدلب وشمال حماة بعد تفاهمات روسية تركية في منطقة خفض التصعيد والتي تنص على انسحاب القواعد التركية الواقعة ضمن سيطرة قوات النظام السوري والقوات الروسية وكان أبرز هذه القواعد هي قاعدة مورك الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي والتي انسحبت منها القوات التركية في منتصف أكتوبر الماضي تنفيذاً لبنود هذه التفاهمات .

وفي سياق ذاته واصلت قوات النظام السوري اليوم تصعيدها العسكري في ريف إدلب وقصفت عدة مقرات تابعة للفصائل الإسلامية الموالية لتركيا وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع التركية.