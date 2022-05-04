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القوات التركية تشمط معاقل العماليين في إقليم كوردستان وهذا ما عثرت عليه

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-04T11:18:19+0000
القوات التركية تشمط معاقل العماليين في إقليم كوردستان وهذا ما عثرت عليه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لحزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق في إطار عملية "المخلب- القفل".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن جنود الجيش بدأوا بتمشيط المخابئ والمغارات التابعة للحزب في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان (في إقليم كوردستان).

وأكدت الوزارة أن عملية "المخلب-القفل" تستمر بنجاح، وأن القوات التركية تدك مخابئ وملاجئ عناصر الحزب في الإقليم.

وأطلقت تركيا ليلة الأحد - الإثنين قبل الماضيين، عملية "المخلب - القفل " ضد حزب العمال الكوردستاني مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في إقليم كوردستان العراق.

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