القوات التركية تشمط معاقل العماليين في إقليم كوردستان وهذا ما عثرت عليه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لحزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق في إطار عملية "المخلب- القفل".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن جنود الجيش بدأوا بتمشيط المخابئ والمغارات التابعة للحزب في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان (في إقليم كوردستان).

وأكدت الوزارة أن عملية "المخلب-القفل" تستمر بنجاح، وأن القوات التركية تدك مخابئ وملاجئ عناصر الحزب في الإقليم.

وأطلقت تركيا ليلة الأحد - الإثنين قبل الماضيين، عملية "المخلب - القفل " ضد حزب العمال الكوردستاني مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في إقليم كوردستان العراق.