القوات الباكستانية تقتل 24 مسلحاً قرب الحدود الأفغانية

شفق نيوز- إسلام أباد

أعلن الجيش الباكستاني، يوم الجمعة، قتل 24 مسلحاً بالقرب من الحدود الأفغانية.

وذكر الجيش في بيان أن الجنود المدعومين من المروحيات الحربية هاجموا مخابئ المسلحين من طالبان في موقعين بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد.

وأضاف البيان "تأكدت مقتل 24 مسلحاً على الأقل في تبادل لإطلاق النار في الموقعين".

هذا وكان الجيش الباكستاني قد دفع بطالبان باكستان إلى أفغانستان في سلسلة من الهجمات من 2014، ولكنها ظهرت مجدداً في باكستان بعد سقوط كابول في يد طالبان أفغانستان.

وتأتي العملية بعد يوم من إعلان إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني أن القوات الأمنية اختتمت بنجاح عملية رد الفتنة 1، حيث قضت على 216 مسلحاً في عدة اشتباكات وعمليات تطهير.

في المقابل، لقي 36 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى 22 من أفراد قوات الأمن حتفهم في هذه العمليات.