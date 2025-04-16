القوات الامريكية تبدأ انسحاباً تدريجياً من سوريا خلال شهرين

شفق نيوز/ افادت قناة " i24NEWS" العبرية، أن مسؤولين أمنيين أمريكيين أبلغوا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن الانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الأمريكية من سوريا سيبدأ خلال شهرين.

وقال المحلل العسكري للقناة العبرية يوسي يهوشاع، إن جهود إسرائيل في ثني واشنطن عن سحب قواتها باءت بالفشل لكن المؤسسة العسكرية لن تستسلم وستمارس الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب القناة، فإن القرار الأمريكي المتوقع من سوريا يثير مخاوف تل أبيب من أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وانتشار عناصر غير مرغوب فيها على المناطق الحدودية.

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين أن الجيش الأمريكي يستعد لدمج قواته في سوريا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في خطوة قد تُقلص عددها إلى النصف.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا الدمج قد يقلل عدد القوات في سوريا إلى ألف تقريبا.

وأكد مسؤول أمريكي آخر خطة التخفيض، لكنه قال إنه لا يوجد يقين بشأن الأعداد وكان متشككا إزاء تخفيض بهذا الحجم في وقت تتفاوض فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إيران وتحشد قواتها في المنطقة.

وللجيش الأمريكي نحو ألفي جندي في سوريا موزعين على عدد من القواعد، معظمها في الشمال الشرقي.

وتعمل القوات الأمريكية مع القوات المحلية لمنع عودة ظهور تنظيم داعش، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، قبل دحره لاحقا.

ويجري وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث مراجعة عالمية للقوات العسكرية الأمريكية حول العالم.