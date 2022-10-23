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"القنبلة القذرة" تثير مخاوف العالم.. روسيا تتهم وأوكرانيا ترد: سخيفة وخطرة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-23T17:51:24+0000
"القنبلة القذرة" تثير مخاوف العالم.. روسيا تتهم وأوكرانيا ترد: سخيفة وخطرة

شفق نيوز / أثار الحديث عن امتلاك أوكرانيا لـ"القنبلة القذرة"، مخاوف العالم بشكل عام، وأوروبا بشكل خاص، بعد أن أشعلت موسكو الرأي العام بشأن هذه القنبلة.

وأجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مكالمة هاتفية بوزيري دفاع فرنسا وبريطانيا، معربا لكليهما عن "مخاوفه المتعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال قنبلة قذرة".

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، أن شويغو أعرب عن مخاوف من أن "يستعمل الأوكرانيون قنبلة قذرة على أراضيهم لإلقاء اللوم على روسيا".

وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو إن فرنسا (ترفض) أي شكل من أشكال التصعيد، ولا سيما النووي، مشددا على ضرورة  "المساهمة في حلّ سلمي للنزاع إلى جانب حلفائها".

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، التصريحات الروسية بشأن استخدام كييف لـ"القنبلة القذرة"، بأنها "سخيفة بقدر ما هي خطيرة".

وقال ديميترو كوليبا، في تغريدة له على تويتر، إن "أوكرانيا عضو ملتزم في معاهدة حظر الانتشار النووي"، مضيفا: "ليس لدينا أية قنابل قذرة ولا نخطط للحصول على أي منها".

وتقترب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول شهرها التاسع، في وقت تتزايد احتمالات الذهاب لدرجة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية بتلك الحرب لحسمها.

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