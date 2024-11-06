القطريون يوافقون على التعديلات الدستورية بنسبة 90‎%

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، يوم الأربعاء، أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وأوضح الوزير أن نتائج الاستفتاء الذي أجري أمس الثلاثاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89%، في حين بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%.

وقد بلغت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%.

وتوجه الناخبون في قطر أمس الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024، وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.

وتشمل التعديلات الدستورية التي تم التصويت عليها استبدال نصوص عدد من المواد منها المادة "77"، حيث جاء النص المقترح كالتالي "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري"، بعد أن كان "يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".