القضاء الإيراني يأمر بإعدام 4 متهمين بقضية "الكحول المغشوشة"

شفق نيوز/ ما تزال قضية التسمم بكحول مغشوشة التي هزت مدينة كرج غرب العاصمة طهران في العام الماضي، مفتوحة أمام القضاء الإيراني، حيث أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أحكاما بإعدام 4 متهمين في القضية.

وقال رئيس قضاة محافظة البرز شمالي إيران، حسين فضلي هريكند، إن أحكاما بالإعدام صدرت اليوم بحق 4 من أصل 11 متهما في القضية التي تسببت بوفاة 17 شخصًا وإصابة 191 آخرين.

وأضاف هريكند في تصريح لوسائل إعلام محلية، أنه "حكم على المتهمين الآخرين السبعة بالسجن، وأحالت المحكمة العليا في البلاد القضية إلى محكمة كرج الثورية فيما يتعلق بالمحكوم عليهم بالإعدام".

وبعد ثورة عام 1979، اعتبرت إيران استهلاك الكحول جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية، وهذا هو السبب وراء شيوع استهلاك الكحول منخفض الجودة وإعداد المشروبات الكحولية في المنازل في إيران؛ مما قد يؤدي إلى أضرار جسدية وعقلية أكثر خطورة.

وذكرت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، أواخر العام الماضي، أن الاستهلاك السنوي للمشروبات الكحولية في إيران وصل إلى رقم غريب يبلغ 511 مليون لتر سنويًّا.

وبينت منظمة الصحة العالمية، في تقرير نُشر عام 2019، أن إيران في المرتبة التاسعة بين 189 دولة من حيث استهلاك الفرد للكحول.