القضاء الإيراني يفرض عقوبات على 20 شخصاً وكياناً أمريكياً

شفق نيوز/ اعلنت لجنة حقوق الإنسان للسلطة القضائية في ايران، يوم الاثنين، إدراج أكثر من 20 فرداً وكياناً أمريكياً على قائمة العقوبات الإيرانية.

وقال أمين اللجنة كاظم غريب آبادي، في تصريح صحفي، إنه "تم إدراج أكثر من 20 فرداً وكياناً في الولايات المتحدة ينتهكون حقوق الإنسان على قائمة العقوبات الإيرانية".

وأضاف آبادي، أن "هناك مبدأ في القانون يسمى المعاملة بالمثل، وقد تصرفت إيران وفق هذا المبدأ، ووضعت بعض الأشخاص والكيانات في الولايات المتحدة، بمن فيهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان، على قائمة العقوبات الإيرانية".