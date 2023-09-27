القضاء الإيراني يحكم بإعدام 4 أشخاص بتهمة بيع الكحول "المغشوش"

شفق نيوز / أصدر القضاء الإيراني، يوم الأربعاء، أحكام إعدام بحق 4 متهمين من أصل 11 في قضية توزيع مشروبات كحولية "مغشوشة" أدت خلال يونيو/حزيران الماضي إلى وفاة 17 شخصاً وتسمم 191 وبعضهم فقدوا أبصارهم.

وقال المتحدث باسم جهاز القضاء الإيراني مسعود ستايشي، إن القضاء الإيراني وبسبب حساسية الموضوع تلقى تعليمات رئيس الجهاز غلام حسين محسني إيجئي، وحاكم 11 شخصا بتهمة الإفساد في الأرض وارتكاب الجريمة بحق أشخاص من خلال توزيع مواد سامة وخطيرة".

وأضاف ستايشي، أن "المتهمين اشتروا الكحول الصناعي من مالك مصنع للمعدات الطبية واستخدموها في إعداد المشروبات الكحولية وتوزيعها".

وأشار إلى أن "المتهم الأول، وبدلا من تأمين كحول إيثانول لاستخدامات صحية، قام بإعداد كحول ميثانول الصناعية وبيعها"، لافتاً إلى أن "المتهم وعلى الرغم من أنه خريج كيمياء وزع الكحول لإنتاج مشروبات كحولية من دون إجراء اختبارات لازمة".

وأوضح أن "المتهم الرابع كان يملك محلا لبيع المستلزمات الطبية لكنه تحت هذا الستار باع المشروبات الكحولية السامة المغشوشة"، مبيناً أن "القضاء حكم على المتهمين الأربعة الأوائل بالإعدام وعلى المتهمين من الرابع إلى التاسع بالسجن 5 سنوات وعلى المتهم العاشر".

وفي مارس/آذار الماضي، قضى 644 شخصا بعد استهلاك "مشروبات كحولية مغشوشة" حسبما أعلن معهد الطب الشرعي الإيراني، بزيادة 30 بالمئة عن فترة 12 شهراً السابقة، وفي أوج وباء كوفيد عام 2020، لقي 210 إيرانيا حتفهم إثر استهلاكهم كحولا مغشوشة، اعتقدوا أنها دواء للفيروس.