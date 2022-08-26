القضاء الأمريكي ينشر وثيقة "منقحة" عن أسباب تفتيش منزل ترامب

شفق نيوز / نشر القضاء الأمريكي، اليوم الجمعة، وثيقة قضائية "منقحة" تحدد أسباب تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما بينت السلطات أن التعديل جاء لوجود "حاجة ملحة" لذلك.

وقالت وكالة فرانس برس إن "القضاء الأميركي نشر، وثيقة قضائية تحدد أسباب الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق".

وبينت الوكالة أن "القاضي الفدرالي بروس راينهارت أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب"، مشيرا إلى "المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق".

لكن القاضي، وفقا للوكالة الفرنسية، قبل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة - التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية - باسم الحاجة "الملحة" لحماية التحقيقات".

وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة والتي نشرت في الساعة (16,00 بتوقيت غرينتش) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت، وقد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحا "مهما لدرجة أنه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم".

وفي 8 آب / أغسطس الجاري داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

ولطالما انتقد دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.