القضاء الأمريكي يمنح ترامب حق السيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا

شفق نيوز/ أصدرت محكمة استئناف أميركية، قراراً يسمح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على قوات الحرس الوطني المنتشرة في لوس أنجلوس.

ووفقاً للقرار الجديد، فإنه أوقف الحكم الذي صدر عن قاضي محكمة أدنى كان قد وجد أن ترامب تصرف بشكل غير قانوني عندما قام بنشر الجنود.

وبحسب قرار المحكمة فإنه من المرجح أن ترامب مارس سلطته القانونية بشكل مشروع في نقل السيطرة على الحرس إلى السلطة الاتحادية.

يذكر أن عملية نشر الجنود تعتبر هذه هي الأولى التي يقوم بها رئيس لقوات الحرس الوطني في ولاية بدون إذن الحاكم منذ عام 1965.

انطلقت احتجاجات غاضبة مطلع الشهر الجاري، عقب سلسلة مداهمات متزامنة في مناطق وسط لوس أنجلوس بحثنا عن المهاجرين غير الشرعيين، ما أدى إلى اعتقال نحو 44 شخصاً ووقوع اشتباكات استخدمت خلالها الشرطة قنابل صوتية ورصاصات مطاطية.