القضاء الألماني يباشر بمحاكمة مافيا "الفأس السوداء" النيجيرية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام ألمانية، يوم الاثنين، بأن السلطات القضائية في البلاد باشرت بمحاكمة 12 شخصاً من المافيا النيجيرية المسماة "الفأس السوداء"، بتهمة خداع "ضحايا الحب".

وذكرت وسائل الإعلام أنه تم اتهام الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 33 عاماً و54 عاماً بتشكيل منظمة إجرامية، وتردد أن المحاكمة التي تعقدها محكمة مدينة ميونخ الإقليمية هي أول محاكمة كبيرة تستهدف أخوية "الفأس السوداء".

ومن بين المتهمين رجل يعتقد أنه رئيس الفرع الألماني للعصابة التي تشبه المافيا والمعروفة بالتورط في غسل الأموال والاتجار بالنساء من أجل الاستغلال الجنسي في أوروبا.

وتتعلق محاكمة ميونخ بالعشرات من حالات الاحتيال الرومانسي، حيث قالت امرأة واحدة إنها دفعت نحو 235 ألف يورو (257400 دولار).

والتزم كل المتهمين تقريباً الصمت عندما بدأت المحاكمة، بينما رفض أحدهم الاتهامات، وفقاً لمحاميه.

وقام المحققون في ولاية بافاريا الألمانية بتنفيذ مداهمات تستهدف أخوية "الفأس السوداء" في نيسان/ أبريل من العام 2024، وهي أول حملة صارمة ضد الجماعة على مستوى ألمانيا.

وقبل المداهمات، لم يكن معروفاً على نطاق واسع أن المافيا النيجيرية التي يقدر عدد أعضائها بنحو 30 ألف عضو في جميع أنحاء العالم، كانت تعمل أيضاً بشكل متزايد في ألمانيا.

جدير بالذكر أن "المافيا السوداء" أو "مافيا الفأس السوداء" هي عصابات إفريقية سيطرت على مسرح الأحداث في أوروبا بعد أن أزاحت المافيا الإيطالية التي بقيت متصدرة المشهد لفترة طويلة.

وكان تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" البريطانية ونشر في العام 2021 كشف أن جماعة "الفأس السوداء" والجمعية الطلابية النيجيرية قد تطورت وأصبحت عصابة مافيا مخيفة اخترقت الحياة السياسية بالإضافة إلى ضلوعها في جرائم قتل واحتيال تشمل العالم بأسره.