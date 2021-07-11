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القضاء الإسرائيلي يلزم الحكومة بقانون مثير للجدل يخص "المثليين"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-11T17:31:25+0000
القضاء الإسرائيلي يلزم الحكومة بقانون مثير للجدل يخص "المثليين"

شفق نيوز/ قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأحد، إلزام الحكومة بشرعنة القانون الخاص بالأمومة البديلة للمثليين "تأجير الأرحام، ليتسنى للعوائل المثلية الاستفادة من ذلك.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، ان المحكمة العليا امهلت الحكومة الاسرائيلية ستة أشهر لإدخال تعديلات على قانون الأمومة البديلة الذي تم الاعتراف بعدم دستوريته العام الماضي.

وينبغي أن تشمل هذه التعديلات وضع تفسير جديد لمصطلح "الوالد المفترض" كي يشمل الأزواج من نفس الجنس والآباء العازبين، ما سيتيح لهم الاستفادة من أسلوب تأجير الرحم.

وسبق أن تبنت المحكمة العليا العام الماضي قرارا يلزم الحكومة بتعديل هذا القانون بحلول أول مارس/ اذار الماضي، لكن الكنيست قبل انقضاء هذه الفترة طلب تمديد هذه المهلة لتسعة أشهر إضافية، مفسرا ذلك بتركيزه على جهود محاربة تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلا داخل الكنيست وسيثير معارضة من قبل الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية وكذلك المشرعين العرب.

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