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القضاء الهندي يلزم الحكومة بدفع 674 دولارا لكل عائلة تفقد شخصاً جراء كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-05T06:00:22+0000
القضاء الهندي يلزم الحكومة بدفع 674 دولارا لكل عائلة تفقد شخصاً جراء كورونا

شفق نيوز/ أيدت المحكمة العليا في الهند إلزام الحكومة بدفع تعويض بقيمة 50 ألف روبية (674 دولارا) لكل عائلة يموت أحد أفرادها جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.

وجاء قرار المحكمة بعد عريضة حركها محامون يطالبون فيها بتعويضات بموجب قوانين إدارة الكوارث في الهند.

وسجلت الهند، حتى الآن، أكثر من 447 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19.

لكن خبراء يعتقدون أن العدد الفعلي لضحايا الجائحة قد يصل إلى 10 أمثال هذا الرقم.

وتباينت التقديرات بعد حساب "حالات الوفاة الزائدة" - وهو مقياس لعدد حالات الوفاة التي تزيد عن المتوقع مقارنة بالأعوام القليلة الماضية.

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