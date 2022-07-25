القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً في خطف "رجل أعمال" سعودي بعد استدراجه لمنطقة تابعة لحزب الله

شفق نيوز/ أعلن القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، فتح تحقيق في حادثة خطف "رجل أعمال" سعودي، بعدما استدرجته عصابة بحجة شراء عقار، شرق لبنان، فيما بينت وكالة الأنباء الفرنسية أن المنطقة التي اختطف فيها المواطن السعودي تخضع لـ"ثقل" شعبي لحزب الله.

وقالت وكالة فرانس برس إن "النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات كلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وفصيلة بعلبك إجراء التحقيقات وجمع المعلومات عن مكان تواجد مواطن سعودي خطف ظهر الأحد"، مرجحا أن "يكون في حي الشراونة في الأطراف الغربية لمدينة بعلبك، حيث يحظى حزب الله بثقل شعبي".

وأضافت الوكالة في خبر نشرته الحرة الامريكية أن "غالبا ما تقع حوادث أمنية واشتباكات بين عائلات وعشائر نافذة في بعلبك وتحديدا في حي الشراونة، ويداهم الجيش المنطقة بين الحين والآخر بحثا عن مطلوبين في قضايا عدة بينها تهريب وتصنيع مخدرات وسرقات وعصابات خطف".

وأوضحت الوكالة الفرنسية نقلا عن مصدر امني لبناني أن "المعلومات الأولية تفيد بأن عصابة استدرجت المخطوف من السعودية بحجة بيعه عقارا في لبنان، لكن ما لبثت أن خطفته فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي"، مبينا ان "الخاطفين لم يطلبوا فدية حتى الآن".

وبينت وسائل اعلام محلية أن "المخطوف رجل أعمال سعودي".

ووفقاً لموقع الحرة الاخباري فإن "حادثة خطف السعودي تأتي بعد مرور أسبوعين على جريمة مقتل مواطن سعودي معارض في الضاحية الجنوبية لبيروت على يد شقيقيه لم تتضح ملابساتها بعد، لكن المتهمين قالا خلال التحقيقات الأولية إنهما أقدما على فعلتهما بعد خلاف حول "حضانة أطفال".

وفي نيسان الماضي، اعترضت عصابة سيارة أقلت أعضاء من فريق عمل مسلسل كان يتم تصويره في مدينة بعلبك وتمكنت من خطف محاسب مصري الجنسية. وأعلن الجيش اللبناني بعد قرابة أسبوعين تحريره من الخاطفين.

وأستأنفت السعودية في أبريل علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان، بعد قطيعة استمرت لأشهر عدة على خلفية تصريحات لوزير سابق اعتبرت مسيئة للرياض.