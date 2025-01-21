القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء، بصدور مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد لتورطه بجرائم حرب في العام 2017.

وذكرت الوكالة أن قاضيتين فرنسيتين أصدرتا مذكرة توقيف "بشبهة التواطؤ في جرائم حرب من قبل الرئيس المخلوع بشار الأسد في قصف مدينة درعا عام 2017، أسفر عن مقتل مدني مواطن فرنسي من أصول سورية".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في العاصمة باريس، وتستهدف الرئيس السوري السابق الذي أطيح به في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024.

ويأتي صدور المذكرة الجديدة بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وتفيد عناصر التحقيق بأن النيابة العامة تعتبر بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.

وصدرت المذكرة في ختام تحقيقات خصلت إلى أن "صلاح أبو نبوت" وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ من العمر 59 عاماً، وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من حزيران/ يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.