القضاء الفرنسي يصدر حكمه في واقعة صفع ماكرون

شفق نيوز/ بعد يومين على الواقعة التي هزت فرنسا، قضت محكمة، الخميس، بالسجن 4 أشهر مع النفاذ و14 شهرا مع وقف التنفيذ على شاب صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، وفقما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

والمتهم داميان تاريل يبلغ من العمر 28 عاما، وتم القبض عليه بعد الضربة المباغته التي وجهها لماكرون على وجهه بصوت مسموع، الثلاثاء، بينما كان الرئيس الفرنسي يوجه التحية لحشد جنوب شرقي البلاد.

وقال تاريل للمحققين إنه ضرب دون تفكير، على حد قول مكتب المدعي العام.

ويُعاقب على تهمة العنف ضد شخص منوط بسلطة عامة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو (54 ألف دولار).

French President Emmanuel Macron has been slapped in the face by a man during a trip to southeast France.Reports have indicated two have been arrested by French law enforcement in relation to the incident.#macron pic.twitter.com/euumUi0t37