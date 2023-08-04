القضاء الروسي يحكم بسجن المعارض "نافالني" 19 سنة إضافية بتهمة التطرف

شفق نيوز/ قضت محكمة روسية، الجمعة، على المعارض البارز، أليكسي نافالني، بالسجن 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف"، سيقضيها في سجن آخر في ظروف صعبة.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة، كيرا يارميش، على منصة أكس "لقد حكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى".

وبدأت متاعب نافالني المعارض الرئيسي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع القضاء قبل بدء الغزو الأوكراني لكن الأمور تفاقمت منذ ذلك الحين. فقد سجن عند عودته الى روسيا في مطلع 2021 بعدما نجا من عملية تسميم نسبها إلى أجهزة الأمن الروسية قائلا إنها تصرفت بأمر من بوتين ثم حكم عليه مرتين.

في آخر محاكمة تستهدفه، يحاكم بتهمة "التطرف" وتجري في جلسات مغلقة في سجن "آي كاي-6" الجنائي في ميليخوفو على بعد 250 كيلومترا شرق موسكو. وحكم على نافالني في يونيو 2022 في قضية فساد اعتبرها بمثابة انتقام سياسي، ويقضي هذا الناشط البالغ من العمر 47 عاما عقوبة سجن لتسع سنوات.

وتوجهت مجموعات من الصحفيين، الجمعة، إلى ميليخوفو لتغطية صدور الحكم، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

وقال نافالني الذي غالبا يوضع في سجن انفرادي ويواجه مشاكل صحية، الخميس، في رسالة نشرها المقربون منه على الانترنت إنه يتوقع "عقوبة طويلة، ستالينية".

وأوضح أن "المعادلة بسيطة: ما طلبه المدعي، أقل بنسبة 10 الى 15%. لقد طلبوا 20 عاما، وسيحكمون بـ 18 سنة او بشيء من هذا القبيل".

ونافالني الذي عرف بتحقيقاته حول الفساد في نظام الرئيس بوتين والتظاهرات التي حركها، متهم بانشاء "منظمة متشددة".

وقد حظرت هذه المنظمة "صندوق مكافحة الفساد" في 2021 بتهمة "التطرف".

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورنس، الجمعة، خلال إحاطة في مقر المنظمة الأممية في جنيف "نتابع هذه القضية من كثب".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تحول المعارض أيضا الى منتقد شرس للنزاع.

خلال محاكمته، انتقد سقوط "عشرات آلاف القتلى في أكثر الحروب غباء في القرن الحادي والعشرين". وقال "عاجلا ام آجلا ستنهض روسيا. ويعود الينا الامر معرفة على ماذا ستعتمد في المستقبل".

يعتبر الكرملين نافالني على أنه مجرم مؤكدا ان الملاحقات بحقه لا علاقة لها بالسياسة.

يروي نافالني على شبكات التواصل الاجتماعي بفضل الرسائل التي ينقلها محاموه، حياته في السجن ويدين في غالب الاحيان بسخرية، المضايقات التي يتعرض لها هناك. فقد أُرسل 17 مرة إلى زنزانة تأديبية حيث أجبر على الاستماع إلى خطابات بوتين.

وأوضح محاميه فاديم كوبزيف على منصة اكس (تويتر سابقا)، أنه في إحدى هذه الزنزانات ينتظر الحكم عليه حاليا، حيث عوقب بالسجن الانفرادي لمدة 13 يوما لأنه "حضر بشكل سيء" أمام حراسه. قد يتم تشديد ظروف سجن اليكسي نافالني بعد صدور هذا الحكم.

ويطالب الادعاء بنقله الى مجمع اعتقال يعتمد "نظاما خاصا"، وهي السجون السيئة السمعة في روسيا المخصصة للمجرمين الأخطر والمحكومين بالسجن المؤبد.

وقد لا يتوقف الماراتون القضائي لنافالني عند هذا الحد، فقد قال أيضا إنه ملاحق بتهمة "إرهاب" في قضية أخرى لم تعرف تفاصيلها في هذه المرحلة لكنه يواجه فيها عقوبة السجن مدى الحياة.