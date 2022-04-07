سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القضاء التركي يغلق ملف خاشقجي ويحيله إلى السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-07T08:03:40+0000
القضاء التركي يغلق ملف خاشقجي ويحيله إلى السعودية

شفق نيوز/ قرر القضاء التركي، اليوم الخميس، إغلاق ملف اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، وثبت قرار إحالة الملف إلى السعودية.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه في القضية التي يحاكم فيها 26 متهما، قضت المحكمة بوقف العمل على القضية ونقل الملف إلى الوحدات القضائية السعودية.

وقال القاضي "قررنا وقف القضية وتسليمها للسعودية".

والأسبوع الماضي، طلب المدعي العام التركي، وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما، ونقل المحاكمة إلى السعودية. وأبدت وزارة العدل التركية، "عدم اعتراضها" على الطلب.

وبعد رأي الوزارة، أعلن اليوم الخميس، عن نقل ملف خاشقجي إلى السعودية وإرسال ملف جريمة القتل إلى الرياض.

وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة الجنائية العليا، اعترض المحامي غوكمن باشبينار على الرأي الإيجابي لوزارة العدل، وقال إن "قرار وزارة العدل مخالف للقانون ولا توجد اتفاقية ثنائية بين السعودية وتركيا"، معتبرا أن "تسليم الملف إلى بلد لا توجد فيه عدالة هو مثال على اللامسؤولية تجاه الشعب التركي".

 

related

اردوغان يزور السعودية وبن سلمان يطلب تعهداً منه بالصمت

Date: 2022-01-04 14:46:39
اردوغان يزور السعودية وبن سلمان يطلب تعهداً منه بالصمت

أول تقرير مستقل عن مقتل خاشقجي يحمل مفاجأة من العيار الثقيل

Date: 2019-06-19 13:55:10
أول تقرير مستقل عن مقتل خاشقجي يحمل مفاجأة من العيار الثقيل

أردوغان مخاطباً السعودية: ستدفعون الثمن

Date: 2019-06-19 22:08:50
أردوغان مخاطباً السعودية: ستدفعون الثمن

محكمة سعودية تقضي بإعدام 5 وسجن 3 في قضية مقتل خاشقجي

Date: 2019-12-23 13:48:59
محكمة سعودية تقضي بإعدام 5 وسجن 3 في قضية مقتل خاشقجي

العفو الدولية تهاجم الأحكام السعودية بشأن قضية مقتل خاشقي

Date: 2019-12-23 19:30:33
العفو الدولية تهاجم الأحكام السعودية بشأن قضية مقتل خاشقي

الرئاسة التركية: أحكام القضاء السعودي بشأن خاشقجي استهزاء بذكاء العالم

Date: 2019-12-24 08:39:37
الرئاسة التركية: أحكام القضاء السعودي بشأن خاشقجي استهزاء بذكاء العالم

إدارة بايدن قد توجه اتهاماً صريحاً لمحمد بن سلمان في مقتل خاشقجي

Date: 2021-02-19 07:03:07
إدارة بايدن قد توجه اتهاماً صريحاً لمحمد بن سلمان في مقتل خاشقجي

المصالح الأميركية في السعودية.. "طوق نجاة" يُفلت بن سلمان من العقوبات

Date: 2021-02-28 16:04:16
المصالح الأميركية في السعودية.. "طوق نجاة" يُفلت بن سلمان من العقوبات