القضاء الامريكي يجيز ترحيل عراقي مشتبه بارتكابه جريمة قتل

شفق نيوز/ ذكرت وكالة "اسوشيتدبرس" الامريكية، يوم الاربعاء، ان قاضية اتحادية اجازت لسلطات الهجرة ترحيل مواطن عراقي متهم بارتكاب جريمة قتل لصالح تنظيم داعش قبل مجيئه الى الولايات المتحدة، وذلك بعد ادانته بالكذب.

وقالت القاضية تارا ناسيلوناهاس في المحكمة بكاليفورنيا ان العراقي عمر عبد الستار أمين، يمكن ترحيله من الولايات المتحدة لانه كذب فيما يتعلق بوثائق اللجوء الخاصة به للدخول الى الاراضي الامريكية، بحسب خبر الوكالة الذي ترجمته وكالة شفق نيوز.

واضافت القاضية الامريكية ان أمين "كذب ايضا فيما يتعلق بقوله انه لم يتعامل او يلتحق بجماعات ارهابية، ومن بينها تنظيم داعش".

لكن القاضية اعلنت ايضا رفضها الاتهامات الاخرى المتعلقة بانه دعم او شارك في نشاط ارهابي، او قام بإيذاء شخص اخر، مضيفة ان أمين تعامل مع ابن عم له اتضح أنه عضو في "جماعة إرهابية مسلحة".

وقالت ايضا ان الحكومة اثبتت ان أمين كذب عندما قال ان والده قتل بالرصاص، علاوة على ادعائه الكاذب بان شقيقه تعرض للخطف.

وبناء على توصية من الحكومة الامريكية، قالت القاضية انه يجب ترحيل أمين إلى العراق، أو الى تركيا التي كان آخر بلد يتواجه فيه قبل مجيئه الى الولايات المتحدة.

يذكر ان محامي امين يقولون انه سيواجه الاعدام على الارجح في حال جرى اعادته الى العراق.

وكان قاض فيدرالي آخر في مدينة ساكرمينتو، في ولاية كاليفورنيا، رفض السماح بترحيل عمر أمين في ابريل/نيسان الماضي. وقال القاضي الاميركي ادموند برينان وقتها ان الادلة التي وجدت على هاتف أمين تظهر انه كان في تركيا خلال جريمة القتل التي وقعت في العام 2014.