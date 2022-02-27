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القصف الروسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم.. صور

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-27T17:38:39+0000
القصف الروسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم.. صور

شفق نيوز/ أفادت شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية لتصنيع الأسلحة، اليوم الاحد، بأن أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز أنتونوف 225 مريا الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف.

وقالت الشركة على صفحتها في موقع فيسبوك، إن "العمليات الحربية بين البلدين دمرت أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر Antonov An-225 "Mrija" ، مبينة أن ذلك حدث "في مهبط أنتونوف بمطار Hostomil بالقرب من كييف".

واشارت إلى أن ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار وسيستغرق وقتاً طويلاً.

 

 

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