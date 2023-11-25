القسّام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الاسرائيليين وتحدد سببين

شفق نيوز/ قررت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الاسرائيليين.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، أنها "قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".

من جانبه قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن "هناك خروقات ارتكبها الإسرائيلي في تنفيذ بنود الهدنة بعضها حصل بالأمس وتكررت اليوم".

وأضاف، أن "القسام قررت تعليق الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى وهناك اتصالات لمعالجة الخروقات وإنهائها".

ولفت حمدان الى ان "الخروقات التي ارتكبها الاحتلال مرتبطة بمسألة الشاحنات بالإضافة إلى إطلاق الرصاص وارتقاء شهداء".

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "تأخير إطلاق سراح المحتجزين سيحل قريبا".