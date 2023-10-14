القسّام تعلن مقتل 9 أسرى إسرائيليين بينهم 4 أجانب بقصف "صهيوني"

شفق نيوز/ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، مقتل 9 أسرى إسرائيليين بينهم 4 أجانب بقصف "صهيوني" على أماكن احتجازهم.

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تعلن عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى".

وأمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام عن "مقتل 13 أسيراً من أسرى المعركة بينهم أجانب في القصف الصهيوني المكثف على محافظتي الشمال وغزة خلال ال24 ساعة الماضية، حيث قتل 6 منهم في محافظة الشمال في مكانين منفصلين و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".