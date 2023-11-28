القسّام تعلن خرق اسرائيل لإتفاق الهدنة شمال غزة: حدث احتكاكاً ميدانياً

شفق نيوز/ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، يوم الثلاثاء، أن اسرائيل خرقت اتفاق الهدنة شمال قطاع غزة ما ادى إلى حدوث "احتكاك ميداني".

وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة، "نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق، ونحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".

وفي السياق، ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن "الدبابات الإسرائيلية اطلقت النار شمال غربي قطاع غزة".

وأشارت نقلاً عن مراسلها إلى "احتمال أن تكون أعمدة الدخان ناتجة عن قنابل دخانية، وأنه حتى اللحظة لم يعرف ما حدث، وأن مساحة تحرك الآليات في المنطقة غير واضحة".

وذكرت، أن "القوات الإسرائيلية فتحت النار من الدبابات على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة، بالرغم من تمديد الهدنة".

ووفقا لشهود عيان سمع دوي إطلاق كثيف للنار صباح اليوم الثلاثاء في غزة، إلى جانب مشاهدة طائرات إسرائيلية في الأجواء شمال القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن القوات الإسرائيلية ترفض لغاية اللحظة السماح بإدخال الوقود لتشغيل المشافي في شمال القطاع.