القسّام تعلن الإجهاز على عدد كبير من الجنود الاسرائيليين

شفق نيوز/ أعلنت كتائب القسّام الجناح العسكري لحماس، يوم الأحد، الإجهاز على عدد كبير من الجنود الاسرائيليين في "حجر الديك" بغزة.

وذكرت الكتائب في بيان، أن "مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقاموا بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز".

وتابع البيان "في تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المقاتلين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحبوا إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

واستأنف القتال بين حماس وإسرائيل أول أمس الجمعة، بعد فشل المفاوضات بين الجانبين حول الأسرى.