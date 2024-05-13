القسّام تخوض اشتباكات "ضارية" ونتنياهو يصر على "الانتصار"

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، يوم الإثنين، على ضرورة تفكيك حركة حماس وشل قدراتها العسكرية، قبل الحديث عن اي وقف للحرب، في حين قالت كتائب القسّام الجناح العسكري للحركة إنها تخوض اشتباكات "ضارية" مع القوات الاسرائيلية.

وقال نتنياهو، إنه "مصمم على الانتصار المطلق وسنضرب بكل قوتنا ولن ندخر جهدا لإعادة المخطوفين"، مشدداً على "وجوب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب".

وأضاف، "نواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث ويجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم".

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن "هذه الحرب ستستمر حتى إعادة المختطفين وتفكيك سلطة حماس وقدراتها العسكرية".

في السياق، ذكرت كتائب القسام، أنها "تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الاسرائيلية في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة"، كما اشارت الى "خوضها اشتباكات ضارية مع الجنود الاسرائيليين شرق شارع جورج في محور التوغل شرقي مدينة رفح".

واعلنت كتائب القسام، "استهداف ناقلة جند صهيونية شرق شارع جورج في محور التوغل شرقي مدينة رفح".