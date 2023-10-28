القسّام تتحدث عن اتصالات بشأن الأسرى وتتهم إسرائيل بالمماطلة: مستعدون لإنهاء الملف دفعةً واحدة او دفعات

شفق نيوز/ اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، عن اتصالات بشأن أسراها والأسرى الاسرائيليين متهمة تل أبيب بالمماطلة.

وقال الناطق باسم القسام أبو عبيدة في كلمة مصورة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن " الاحتلال أعلن قبل أيام عن قتل 10 من مقاتلينا في زيكيم، فيما لم يتعد قوام القوة المهاجمة ثلاثة مقاتلين فقط"، مضيفاً "لقد رأينا نصر الله في مجاهد واحد دمّر ثلاث آليات عسكرية ويفر من أمامه جنود الاحتلال مذعورين".

وخاطب أبو عبيدة، الزعماء والحكام العرب بالقول، "لا نطالبكم بتحريك جيوشكم ودباباتكم، أو الدفاع عن مقدساتكم، فنحن أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال بما نمتلك في أيدينا".

وأضاف، "نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره"، موضحا "سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".

ولفت أبو عبيدة الى "اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل".

وقال، "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا".