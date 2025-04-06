"القسام" تقصف أسدود برشقة صاروخية (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، يوم الأحد، قصف مدينة أسدود برشقة صاروخية، مبينة أنها تأتي رداً على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة نحو مدينتي عسقلان وأسدود، وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى أن طواقمه نتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها الصواريخ.

وبحسب وسائل الإعلام، سقط أحد الصواريخ على مبنى في عسقلان وآخر في أسدود، وسط دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "متابعة للإنذارات في تمام الساعة 21:01-21:02 فقد تم رصد إطلاق نحو عشر قذائف صاروخية من قطاع غزة ليتم اعتراض معظمها. التفاصيل قيد الفحص".