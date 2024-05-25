"القسام" تعلن قتل وأسر جنود اسرائيليين في جباليا وافيخاي ينفي

شفق نيوز/ أعلن "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عن أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية "مركبة" عصر السبت شمال قطاع غزة

وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة إن قواتهم استدرجوا قوة مساء اليوم السبت، إلى نفق في غزة، وأوقعوا كل من فيها بين قتيل وجريح وأسير بمخيم جباليا.

من جانبه نفى افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وجد عملية اختطاف لجنود داخل قطاع غزة.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.

وترد إسرائيل التي تعهدت بـ"القضاء" على حماس، بقصف مدمر أتبعته بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 35800 شخص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.