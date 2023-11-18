القسام تعلن فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين: كلاهما مصيرهما مجهول

شفق نيوز/ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، "فقدنا الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى للعدو ومصير الأسرى والآسرين مجهول".

واشار ابو عبيدة الى "تدمير وإعطاب 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة منذ صباح اليوم".

كما لفت الى "إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة".