"القسام" تعلن الاجهاز على 10 إسرائيليين من "مسافة صفر"

شفق نيوز/ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، يوم الثلاثاء، الإجهاز على 10 جنود اسرائيليين وتفجير منزل وحقل الغام معد مسبقاً بآخرين.

وذكرت الكتائب في بيان، أن "مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود اسرائيليين وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس".

واضافت ان "مقاتليها تمكنوا ايضا من تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً ب 4 عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) بعدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس".

ولفتت ايضا الى "تمكن مقاتليها بمحور شرق خانيونس من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات ال TBG مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل".

واشارت الى "قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس ويصيبونهم إصابات محققة".

كما ذكرت ان "مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققوا فيها إصابة مباشرة".