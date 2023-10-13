"القسام" تصد هجوماً برياً إسرائيلياً في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن صد كتائب القسام هجوم لقوات برية ومدرعة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهو ما يؤشر لمحاولة القوات الإسرائيلية اقتحام القطاع برياً خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن كتائب القسام أطلقت صواريخ مضادة للدبابات على القوات المتوغلة وصدتها.

وذكر كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، في إفادة تلفزيونية أن ضربات شُنت لمهاجمة أفراد أطقم الصواريخ الفلسطينية والسعي لجمع معلومات حول مواقع الرهائن.