القسام تستهدف جنوداً اسرائيليين وسط غارات على جنوب غزة

شفق نيوز/ أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، استهداف مجموعة من جنود المشاة الإسرائيليين المتمركزين شمال غربي مدينة غزة، في وقت كثفت إسرائيل غاراتها على القطاع.

وذكرت القسام أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على إعلان حماس.

وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا على خان يونس بجنوب قطاع غزة وأصابت مساجد ومنازل وأماكن قريبة من مستشفى، عقب انهيار الهدنة مع حماس في القتال الدائر منذ نحو شهرين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 193 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 650 منذ انتهاء الهدنة صباح، الجمعة، إضافة إلى أكثر من 15 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب.

وقال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني إن القتال المتجدد في غزة يدور بصورة كثيفة.

وأضاف مارديني في تصريحات لرويترز في دبي أن هذا "مستوى جديد من الدمار يضاف إلى الدمار الهائل الذي لا مثيل له للبنية التحتية الحيوية ولمنازل المدنيين وللأحياء السكنية".

وقالت مصادر أمنية مصرية ومصادر من الهلال الأحمر لرويترز إن أولى شاحنات المساعدات منذ انهيار الهدنة دخلت إلى غزة من الجانب المصري عبر معبر رفح، السبت.

وقال مارديني إن الأوضاع داخل القطاع الذي تديره حماس وصل إلى "نقطة الانهيار".

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بالتسبب في انهيار الهدنة التي دامت أسبوعا وأطلقت خلالها الحركة الفلسطينية سراح رهائن كانت تحتجزهم مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين.

وتعرض الجزء الجنوبي من غزة للقصف، السبت. وقال سكان فلسطينيون إن منازل ومناطق مفتوحة تعرضت للقصف ودُمرت ثلاثة مساجد في خان يونس. وتصاعدت أعمدة من الدخان في السماء.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن تسعة فلسطينيين، بينهم أطفال، قُتلوا في ضربة جوية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.