القتيل الرابع خلال أيام.. البحرين تعلن وفاة ضابط متأثرا بجراحه جراء هجوم حوثي

شفق نيوز/ أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الجمعة، وفاة عسكري رابع متأثرًا بجروح أُصيب بها في هجوم نسبته المنامة إلى المتمردين الحوثيين ووقع مساء الاثنين الماضي في جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن.

وجاء في بيان لذات الهيئة نشرته وكالة أنباء البحرين "تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الملازم أول حمد خليفة الكبيسي من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني المقدس" مؤكدة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، الجمعة 29 سبتمبر 2023، متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة "الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى الاثنين الماضي، وذلك خلال تأديته لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن.. على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها".

وكان الجيش البحريني أعلن الأربعاء الماضي، وفاة عسكري ثالث متأثرًا بجروح أُصيب بها في ذات الهجوم.

قبل ذلك، أعلنت المنامة مقتل ضابط وجندي وسقوط عدد من الجرحى، في الهجوم الذي شنّه الحوثيون بواسطة طائرات مسيّرة واستهدف مواقع في جنوب السعودية.