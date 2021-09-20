القبض على 383 إيرانياً تسللوا إلى الأراضي العراقية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، عن القاء القبض على مئات الايرانيين الذين تسللوا الى الاراضي العراقية للمشاركة في الزيارة الاربعينية.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، في بيان نشرته وسائل اعلام ايرانية، انها القت القبض على 329 إيرانيا حتى الآن، كانوا بصدد الدخول إلى الأراضي العراقية بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية، من خلال معبر مهران.

كما أعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية، عن إلقاء القبض على 54 ايرانيا دخلوا الاراضي العراقية بصورة غير قانونية للمشاركة في زيارة الأربعين للإمام الحسين بمدينة كربلاء العراقية.

وذكرت المصادر الإيرانية أن الحدود البرية مع العراق مغلقة بوجه جميع الزوار، وعلى الإيرانيين الراغبين بالمشاركة في الزيارة الأربعينية الذهاب الى العراق من خلال الرحلات الجوية.