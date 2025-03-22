"القبة الذهبية".. ترامب يوجه بتطوير نظام دفاعي ضد الصواريخ بعيدة المدى

شفق نيوز/ يسعى الجيش الأمريكي إلى تطوير نظام دفاع صاروخي يُسمى "القبة الذهبية" لحماية الأراضي الأمريكية من ضربات الصواريخ بعيدة المدى، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

ونقلت CNN عن مصادر عديدة مطلعة أن "الجيش الأمريكي يعمل على تطوير نظام دفاع صاروخي طارئ يُسمى (القبة الذهبية)، قادر على حماية الولايات المتحدة من ضربات الصواريخ بعيدة المدى. وقد أمر البيت الأبيض البنتاغون بعدم التقنين في تمويل المشروع، كونه أحد أهم أولويات الدفاع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأوضحت القناة أن مشروع "القبة الذهبية" لا يزال موجودا كفكرة فقط، وهو يمثل محاولة من إدارة ترامب لإنشاء نظام دفاع صاروخي مشابه لنظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي.

ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن النظام الأمريكي يختلف بشكل كبير عن النظام الإسرائيلي، حيث يُفترض أن يوفر حماية لكامل الأراضي الأمريكية من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية المتطورة، بينما صُمم نظام "القبة الحديدية" لحماية المناطق السكنية الصغيرة ومناطق بحجم ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يطلب من وزير الدفاعن بيت هيغسيت، تقديم خطة مفصلة لإنشاء ونشر جيل جديد من أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية بحلول 28 آذار/مارس الجاري.

ووفقا للقناة، فإن البنتاغون يقوم بالفعل بإجراء تعديلات على الخطط المالية للفترة 2026-2030 مع مراعاة الأولويات التي حددها الرئيس.

وأعرب الممثل السابق للبنتاغون، الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري، في حديثه مع CNN عن اعتقاده بأن إنشاء نظام دفاع صاروخي كامل بهذا المستوى ممكن خلال 7-10 سنوات، ولكن حتى ذلك الحين ستكون قدراته محدودة تشمل حماية المباني الفيدرالية الرئيسية والمدن الكبرى فقط.