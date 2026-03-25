"القبة الذهبية".. تحالف تقني ضمن مشروع الدرع الفضائي لترمب

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، بأن شركتي "أندوريل" و"بالانتير تكنولوجيز" تعملان معاً على تطوير برمجيات لمشروع "القبة الذهبية" المضادة للصواريخ التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووفقاً لما نقلته الوكالة عن مصدر مطلع، فإن مشروع القبة الذهبية البالغة تكلفته 185 مليار دولار يهدف إلى بناء درع فضائي قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية، حيث يتنافس مئات الشركات للحصول على دور في تطوير هذا الدرع.

وأبدت "أندوريل" و"بالانتير" اهتماماً بالمشاركة في مشروع القبة الذهبية منذ بدايته. وكانت "رويترز" قد أفادت العام الماضي بأن الشركتين تعملان مع شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك في أجزاء مختلفة من المشروع.

كما كانت "أندوريل" من بين الشركات التي حصلت على نصف دزينة من العقود الصغيرة للقبة الذهبية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 لبناء نماذج أولية متنافسة لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وأضاف المصدر أن شركات "أليريا تكنولوجيز"، و"سكيل إيه آي" الناشئة، وشركة البرمجيات "سووب تكنولوجيز" تعمل أيضاً على المشروع.

وستقوم هذه البرمجيات بربط الرادارات وأجهزة الاستشعار الأخرى لاكتشاف وتتبع التهديدات الجوية.

كما ستسمح للمشغلين بالتحكم في مختلف أنظمة الأسلحة التي ستستخدم لاعتراض هذه التهديدات.

وكانت شركتا "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" قد انضمتا سابقاً إلى البرنامج كمقاولين رئيسيين.

وقال مدير البرنامج، الأسبوع الماضي، إن التكلفة الإجمالية للمشروع ارتفعت بمقدار 10 مليارات دولار لتصل إلى 185 مليار دولار، وذلك بهدف تسريع تطوير القدرات الفضائية الرئيسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فازت "أندوريل" بعقد يصل إلى 20 مليار دولار لدمج تقنيات تجارية متقدمة في نظام عملياتي موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للجيش الأميركي.